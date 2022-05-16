Kalush Orchestra – Stefania: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Гурт Kalush Orchestra, який тріумфально переміг на конкурсі «Євробачення-2022» випустив емоційний кліп на переможну пісню Stefania

До відео увійшли жорсткі кадри звірств російських окупантів у Бучі, Ірпіні і Гостомелі. Саме у цих містах колектив відзняв відео. Як зазначив соліст Kalush Orchestra Олег Псюк, війна повністю поміняла сенс цієї пісні, що відобразилось в кліпі.

Як відомо, від самого початку Псюк присвятив композицію своїй мамі Стефанії. Проте з початком повномасштабного вторгнення росії на територію нашої країни Stefania для багатьох стала символом, який уособлює нашу батьківщину.

– Ми цей кліп знімали в Бучі, Ірпені і Гостомелі – кадри не для слабкодухих, б’є дуже глибоко і боляче! – прокоментували прем’єру учасники гурту.

Фото – Instagram

Читай також:

Україна зайняла друге місце за кількістю набраних голосів в історії «Євробачення»

Україна перемогла на Євробаченні 2022: як це було