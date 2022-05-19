Кіт Степан із Харкова у Каннах: головний блогер країни отримав нагороду World Influencers and Bloggers Awards (ФОТО)

Харківський Instagram-блогер кіт Степан отримав престижну міжнародну нагороду для інфлуенсерів та блогерів
Він здобув відзнаку World Influencers and Bloggers Awards у Каннах. Про це стало відомо з Instagram котика.
Церемонія нагородження блогерів та інфлуенсерів з усього світу відбулася 18-19 травня у готелі Martinez у Каннах. На урочистій червоній доріжці харківський кіт Степан позував у синьо-жовтому метелику. Також він зробив декілька спільних фото із TikTok-блогером Khabane Lame (прославився завдяки своїм саркастичним відео про безглузді лайфхаки).
Як відомо,
Фото – Instagram
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