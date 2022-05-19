Кіт Степан із Харкова у Каннах: головний блогер країни отримав нагороду World Influencers and Bloggers Awards (ФОТО)

Харківський Instagram-блогер кіт Степан отримав престижну міжнародну нагороду для інфлуенсерів та блогерів

Він здобув відзнаку World Influencers and Bloggers Awards у Каннах. Про це стало відомо з Instagram котика.

Церемонія нагородження блогерів та інфлуенсерів з усього світу відбулася 18-19 травня у готелі Martinez у Каннах. На урочистій червоній доріжці харківський кіт Степан позував у синьо-жовтому метелику. Також він зробив декілька спільних фото із TikTok-блогером Khabane Lame (прославився завдяки своїм саркастичним відео про безглузді лайфхаки).

Як відомо, кота Степана із Харкова номінували на нагороду World Influencers and Bloggers Awards після того, як йому вдалося зібрати понад 10 тисяч доларів на допомогу тваринам, постраждалим через війну в Україні.

Фото – Instagram

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