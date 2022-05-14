Kalush Orchestra закликали допомогти Маріуполю наприкінці виступу Євробачення 2022 (ВІДЕО)

Kalush Orchestra виступили у фіналі Євробачення-2022 під номером 12 і закликали просто зі сцени допомогти Україні!

Український гурт після свого виступу, прямо на сцені, закликали весь світ допомогти Україні, врятувати Маріуполь та Азовсталь! Неймовірний респект їм!

Не дивлячись на те, що це проти правил, та, що за політичний заклик вони можуть отримати штраф на конкурсі, Kalush Orchestra не побоялись та висловили свою позицію, яка зараз так важлива для України.

Нагадаємо, що до гурту з проханням привернути увагу Європи до жахів, які відбуваються в Маріуполі та Азовсталі, раніше зверталась Аліна Паш.

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А також репер Otoy, брат якого вважається зниклим безвісти у Азовсталі.

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Фото – Instagram

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