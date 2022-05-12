Дивитися онлайн Євробачення 2022 – пряма трансляція довгоочікуваного музичного конкурсу на сайті Нового каналу! Другий півфінал конкурсу Євробачення дивитися онлайн прямо зараз.

Дивитись на офіційному каналі Eurovision 2022 ибо на каналі Євробачення Україна.

(відео обов’язково додамо, як з’явиться трансляція)

Порядок виступу країн-учасниць у другому півфіналі конкурсу:

Фінляндія: The Rasmus — Jezebel; Ізраїль: Michael Ben David — IM; Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano; Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black; Грузія: Circus Mircus — Lock Me In; Мальта: Емма Мускат І Ам ( What I Am); Сан Маріно: Achille Lauro — Stripper; Австралія: Sheldon Riley — Not The Same; Кіпр: Andromache — Ela; Ірландія: Brooke — That’s Rich; Північна Македонія: Andrea — Circles; Естонія: Stefan — Hope; Румунія: WRS — Llámame; Польща: Ochman — River; Чорногорія: Vladana — Breathe; Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You; Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer; Чехія: We Are Domi — Lights Off.

Послухати пісні всіх учасників першого півфіналу конкурсу Євробачення 2022 можна за посиланням – тут легко визначитися з переможцем.

Також ми вже розповідали, хто переможе на Євробаченні 2022 року на думку букмекерів — чи завжди цікаво збудуться прогнози.

А, якщо ти пропустив перший полуфінал конкурсу Євробачення 2022, то можеш подивитися його тут!