Дивитися онлайн Євробачення 2022 – пряма трансляція довгоочікуваного музичного конкурсу на сайті Нового каналу! Перший півфінал конкурсу Євробачення дивитися онлайн прямо зараз.

Дивитись на офіційному каналі Eurovision 2022 ибо на каналі Євробачення Україна.

Порядок виступу країн-учасниць у першому півфіналі конкурсу:

Албанія Латвія Швейцарія Словенія Болгарія Молдова Україна Литва Нідерланди Норвегія Росія Португалія Данія Вірменія Австрія Хорватія Ісландія Греція

Послухати пісні всіх учасників першого півфіналу конкурсу Євробачення 2022 можна за посиланням – тут легко визначитися з переможцем.

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