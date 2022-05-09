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Перший півфінал конкурсу Євробачення 2022: пісні всіх учасників та хто виступить

Перший півфінал конкурсу Євробачення 2022: пісні всіх учасників та хто виступить

Чекали і дочекалися! Вже у вівторок, 10 травня, у Турині відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. У ньому візьме участь 17 країн, серед яких і Україна. Давайте ж подивимося, які країни виступлять у першому півфіналі Євробачення 2022, та зацінимо виконавців з їхніми конкурсними піснями.

У першому півфіналі Євробачення-2022 виступатимуть наступні країни у такому порядку:

  1. Албанія: Ronela Hajati – Sekret
  2. Латвія: Citi Zēni – Eat Your Salad
  3. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  4. Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
  5. Словенія: LPS – Disko
  6. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  7. Болгарія: Intelligent Music Project – Intention
  8. Нідерланди: S10 – De Diepte
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
  10. Португалія: MARO – Saudade Saudade
  11. Хорватія: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
  12. Данія: REDDI – The Show
  13. Австрія: LUM! X feat. Pia Maria – Halo
  14. Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
  15. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  16. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  17. Вірменія: Rosa Linn – Snap

Фото: Getty Images

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