Перший півфінал конкурсу Євробачення 2022: пісні всіх учасників та хто виступить

Чекали і дочекалися! Вже у вівторок, 10 травня, у Турині відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. У ньому візьме участь 17 країн, серед яких і Україна. Давайте ж подивимося, які країни виступлять у першому півфіналі Євробачення 2022, та зацінимо виконавців з їхніми конкурсними піснями.
У першому півфіналі Євробачення-2022 виступатимуть наступні країни у такому порядку:
- Албанія: Ronela Hajati – Sekret
- Латвія: Citi Zēni – Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
- Словенія: LPS – Disko
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Болгарія: Intelligent Music Project – Intention
- Нідерланди: S10 – De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
- Португалія: MARO – Saudade Saudade
- Хорватія: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
- Данія: REDDI – The Show
- Австрія: LUM! X feat. Pia Maria – Halo
- Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Вірменія: Rosa Linn – Snap
Фото: Getty Images
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