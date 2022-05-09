Перший півфінал конкурсу Євробачення 2022: пісні всіх учасників та хто виступить

Чекали і дочекалися! Вже у вівторок, 10 травня, у Турині відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. У ньому візьме участь 17 країн, серед яких і Україна. Давайте ж подивимося, які країни виступлять у першому півфіналі Євробачення 2022, та зацінимо виконавців з їхніми конкурсними піснями.

У першому півфіналі Євробачення-2022 виступатимуть наступні країни у такому порядку:

Албанія : Ronela Hajati – Sekret

Латвія : Citi Zēni – Eat Your Salad

Литва : Monika Liu – Sentimentai

Швейцарія : Marius Bear – Boys Do Cry

Словенія : LPS – Disko

Україна : Kalush Orchestra – Stefania

Болгарія : Intelligent Music Project – Intention

Нідерланди : S10 – De Diepte

Молдова : Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

Португалія : MARO – Saudade Saudade

Хорватія : Mia Dimšić – Guilty Pleasure

Данія : REDDI – The Show

Австрія : LUM! X feat. Pia Maria – Halo

Ісландія : Systur – Með Hækkandi Sól

Греція : Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Норвегія : Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Вірменія : Rosa Linn – Snap



Фото: Getty Images

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