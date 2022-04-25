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Дантес віддав свою Tesla на потребу волонтерів: «Розвозять дітям їжу»

Володимир Дантес віддав свою Tesla на потребу волонтерів

Володимир Дантес віддав свій електромобіль Tesla на потреби столичних волонтерів

Машина у співака дуже гарна – лимонного кольору. Проте чоловік не пошкодував її і тепер волонтери за допомогою цієї автівки доставляють гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує.

Про це співак розповів в інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну на YouTube-каналі «Люкс ФМ».

– Розсікає Києвом, розвозить бронежилети, дітям – їжу, – розповів артист.

Володимир Дантес віддав свою Tesla на потребу волонтерів

Що сказати, ми завжди знали, що у Володимира Дантеса добре серце 🙂

Фото @vladimirdantes

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