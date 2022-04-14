Лана Дель Рей підтримала Україну та виклала звернення Зеленського (ФОТО)

Американська співачка підтримує Україну та нашого президента Володимира Зеленського

Новий канал писав про те, що у вересні 2021 року Лана Дель Рей видалила основний акаунт в Інстаграмі. Втім, співачка продовжує вести другий профіль, який створила ще у 2016 році, але продовжувала його тримати закритим.

Там Дель Рей запостила відеозвернення Володимира Зеленського з церемонії «Ґреммі» та обкладинку журналу Time з зображенням української дівчинки Валерії.

– Він попросив нас зашерити це. Я думаю, це дуже важливо. І це найменше, що ми можемо зробити, — підписала Лана відео з Зеленським.

Нам дуже приємно, що Україну підтримують такі класні світові зірки.

Фото – Getty Images, Instagram

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