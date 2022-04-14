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Лана Дель Рей підтримала Україну та виклала звернення Зеленського (ФОТО)

Лана Дель Рей підтримала Україну та виклала звернення Зеленського (ФОТО)

Американська співачка підтримує Україну та нашого президента Володимира Зеленського

Новий канал писав про те, що у вересні 2021 року Лана Дель Рей видалила основний акаунт в Інстаграмі. Втім, співачка продовжує вести другий профіль, який створила ще у 2016 році, але продовжувала його тримати закритим.

Там Дель Рей запостила відеозвернення Володимира Зеленського з церемонії «Ґреммі» та обкладинку журналу Time з зображенням української дівчинки Валерії.

– Він попросив нас зашерити це. Я думаю, це дуже важливо. І це найменше, що ми можемо зробити, — підписала Лана відео з Зеленським.

Лана Дель Рей підтримала Україну та виклала звернення Зеленського (ФОТО)

Нам дуже приємно, що Україну підтримують такі класні світові зірки.

Лана Дель Рей підтримала Україну та виклала звернення Зеленського (ФОТО)

Фото – Getty Images, Instagram

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