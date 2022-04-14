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Міккі Рурк розкритикував США та НАТО: актор закликав негайно допомагати Україні

Міккі Рурк розкритикував США та НАТО: актор закликав негайно допомагати Україні

Актор Міккі Рурк жорстко «пройшовся» по США й НАТО через війну в Україні, він закликав ще більше допомагати нам через агресію рф

В Instagram Рурк зазначив, що не може спокійно спостерігати за подіями в Україні. Щодня гинуть невинні українці, а Зеленський просить негайно дати країні все необхідне для захисту від окупантів.

Актор дивується, чому НАТО і США не поспішають допомагати Україні. Він нагадав, що українці живуть під постійними обстрілами і бомбардуваннями.

– Забудьте все це гівно, як ви ведете чесну або нечесну війну. Зніміть ваші довбані [білі] рукавички і дайте цьому народу все, чого він зараз потребує, – написав він.

Також Рурк згадав новопризначеного Дворнікова:

– Тепер, щоб погіршити ситуацію, Росія посилає горезвісного генерала Олександра Дворнікова. Його репутація добре відома з часів війни в Сирії, він знову вбиває мирних цивільних. Він – безжальний м’ясник.

 

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Публикация от MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

Актор додав, що у його помічника Діми 12 рідних перебувають в Україні, і кожен день Рурк дізнається, як когось із рідних Діми вбивають.

Фото – Getty Images

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