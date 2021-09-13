Лани Дель Рей видалилась з соцмереж: причини такого рішення

В минулому у американської співачки було чимало проблем із висловлюваннями в соцмережах та з конфліктами зі своїми фанатами

У неділю, 12 вересня, Лана Дель Рей деактивувала всі свої соцмережі. Тепер співачки більше не знайти ні у Facebook, ні в Instagram. Проте не сталося раптово, адже це було б жорстоко по відношенню до своїх фанатів. Напередодні співачка опублікувала відео в Instagram, в якому подякувала за підтримку та пояснила причини свого рішення – видалення з соцмереж.

Співачка повідомила, що вона продовжує працювати над своїм новим альбомом, а також працює над поетичною збіркою та spoken-word-альбомом. Цим вона і пояснює рішення видалитися з соцмереж. Лана каже, що в неї достатньо інтересів і роботи, які «вимагають конфіденційності та прозорості».

Фото – Getty Images

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