Арнольд Шварцнеггер записав відеозвернення до росіян та Путіна

Один із найвідоміших голлівудських акторів виклав майже 10-хвилинне відео у YouTube, в якому звернувся до жителів росії.

«Я звертаюся до вас сьогодні, тому що у світі відбуваються події, які від вас приховують… жахливі події, про які ви повинні знати».

У своєму відео Арнольд Шварценеггер розповів про «росіянина, який став його героєм»:

«1961 року, коли мені було 14 років, ми з моїм другом поїхали до Відня, на Чемпіонат з важкої атлетики. Я був серед глядачів, коли Юрій Петрович Власов виграв чемпіонат світу, ставши першою людиною, яка підняла 200 кг над своєю головою! Мій друг якось зміг провести нас за лаштунки. І ось він я, чотирнадцятирічний хлопчик, раптом стою перед найсильнішою людиною у світі. Я не міг у це повірити. Він простягнув мені долоню, щоб потиснути мені руку. Він усміхнувся мені. Я ніколи не забуду того дня. Я повернувся додому та повісив його фото над моїм ліжком для натхнення. Тоді я й сам почав займатися важкою атлетикою. Мій батько казав мені зняти фотографію зі стіни і знайти собі якогось німецького чи австрійського героя. Він сердився, і ми постійно сварилися. Він не любив росіян через свій досвід у Другій світовій війні. Він був поранений у Ленінграді, де нацистська армія, в якій він служив, завдала непоправної шкоди тому місту та його відважному народу. Але я не зняв фотографію зі стіни».

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«Коли я їздив у росію на бодібілдинг та на зйомки своїх фільмів, я зустрічався там зі своїми фанатами. В одній із таких поїздок я знову зустрівся з Юрієм Власовим. Це було у Москві, на зйомках «Червоної спеки». Ми з ним провели цілий день разом. Він подарував мені гарний синій кухоль, і з того часу я п’ю з нього каву щоранку. З тих пір, коли мені було 14 років, у мене не було нічого, крім прихильності та поваги до народу Росії, і це та причина, з якої я вам усе це говорю. І я сподіваюся, що ви дозволите мені сказати правду про війну в Україні».

«Я знаю, що ваш уряд вам каже, що це війна для денацифікації України. Це не правда. Україна – це країна з президентом єврейського походження, у батька якого, до того ж, трьох братів убили нацисти. Україна не розпочинала цієї війни. Її розпочали не націоналісти та не нацисти. Влада, що має в кремлі, почала її. Не війна російського народу».

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«Коли мій батько приїхав до Ленінграда, він був досі накачаний брехнею свого уряду. Коли він виїхав з Ленінграда, він був зламаний, морально та фізично. Він прожив все своє життя з болем. Біль від зламаної спини. Біль від шрапнелі, який завжди нагадує йому про ті жахливі роки. Болю від почуття провини, яку він відчував. Ви вже знаєте більшу частину правди, про яку я говорю. Ви бачили її на власні очі. Я не хочу, щоб ви були зламані, як мій батько. Це не та війна для захисту росії, на якій воювали ваші дідусі та прадіди. Це незаконна війна. Ваші життя жертвуються заради безглуздої війни, яку засуджує вагу світу».

«Ви розпочали цю війну. Ви ведете цю війну. Ви можете зупинити цю війну.