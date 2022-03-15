Група KALUSH Orchestra: Україна візьме участь у Євробаченні 2022

Музиканти представлять Україну на пісенному конкурсі у будь-якому випадку

Український гурт KALUSH Orchestra заявив, що все ж візьме участь у Євробаченні-2022. Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу в Facebook.

Артисти розглядають два можливі варіанти свого виступу на пісенному конкурсі. Але впевнено заявляють, що Європа таки побачить їхній перформенс та почує трек Stefania.

«Наша сильна і неймовірна держава таки візьме участь у Євробаченні 2022! Незважаючи на бойові дії, гурт KALUSH Orchestra запише свій виступ у безпечному місці, який буде відправлено організаторам пісенного конкурсу, а у разі нашої перемоги над окупантами до травня наша делегація вирушить до Італії і заспіває наживо на всю Європу!» – йдеться в повідомленні.

Цікаво, що букмекери сайту Еurovision World прогнозують представникам від України можливу перемогу у цьогорічному пісенному конкурсі.

Нагадаємо, що Євробачення-2022 приймає італійське місто Турин. Півфінали конкурсу відбудуться 10 та 12 травня, а переможця визначать вже 14 травня. Європейський мовний союз відсторонив росію від Євробачення цього року через агресію щодо України.

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