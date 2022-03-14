Ребел Вілсон показала путіну середній палець під час церемонії BAFTA (ВІДЕО)

Зірка підтримала Україну у війні з агресором

Австралійська акторка Ребел Вілсон показала путіну середній палець. Сталося це під час вручення нагород BAFTA в Лондоні, де знаменитість була ведучою урочистого заходу. Про це пише The Hollywood Reporter.

Відкриту зневагу до путіна та підтримку українському народу Ребел Вілсон вирішила висловити за допомогою усім відомого жесту з середнім пальцем, який означає напрямок, куди варто піти російському кораблеві. Зробила це зірка під час анонсування музичного виступу Емілії Джонс. Ведуча пояснила, що на сцені також буде дві сурдоперекладачки.

«У цьому виступі буде дві сурдоперекладачки. Одна показуватиме ASL, що є американською мовою жестів, а інша – BSL, що є британською мовою жестів. На щастя, на всіх жестових мовах є жест для путіна», – сказала акторка, перш ніж показати середній палець.

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Усі присутні знаменитості підтримали ведучу BAFTA аплодисментами. Це була не перша згадка війни в Україні протягом вечора. Голова Британської кіноакадемії Крішненду Маджумдар відкрив церемонію нагородження із заявою про підтримку України.

«Ми солідарні з нашими колегами з Української кіноакадемії та сподіваємося на повернення миру. Ми дуже вдячні журналістам, які розповідають про Україну, багато з яких є членами BAFTA. Наші думки з народом України, а також з тими, хто постраждав від інших конфліктів у всьому світі», – сказав Маджумдар.

Фото: Getty Images

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