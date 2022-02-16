Новий каналG.spaceНовини

Оскар-2022: хто стане ведучими премії? (ФОТО)

Оскар-2022: хто стане ведучими премії? (ФОТО)

Вручення премії Оскар-2022 відбудеться вже 27 березня. Нарешті стали відомі ім’я ведучих.

Ними стали: акторки Емі Шумер («Дівчина без комплексів»), Ванда Сайкс («Еван Всемогутній», «Погані матусі») та Реджина Голл («Дуже страшне кіно»). Про це повідомило Deadline.

Американське ЗМІ пише, що продюсер премії Вілл Пекер, який відповідав за підбір ведучих, хотів залучити якнайбільше глядачів після того, як минулорічний захід показав найгірші в історії рейтинги. Саме тому на роль ведучих вирішили обрати зірок комедійного жанру.

  • Оскар-2022: хто стане ведучими премії? (ФОТО)
  • Оскар-2022: хто стане ведучими премії? (ФОТО)
  • Оскар-2022: хто стане ведучими премії? (ФОТО)
imageimageimage

Не можна не згадати й про те, що цього року на «Оскарі» вперше оголосять найкращий фільм на думку глядачів, який оберуть у твітері. До 3 березня користувачі можуть віддати свій голос за улюблену стрічку, додавши хештег #OscarsFanFavorite. Проголосувати можна навіть за фільм, який не номінували на «Оскар».

Повний список класичних номінантів на Оскар-2022 оголовили ще 8 лютого, можеш переглянути його, якщо ще не бачив. Також тобі може бути цікавим формат проведення Оскар-2022.

Фото Getty Images

Читай також:

Таня Пренткович про вагітність: «Спочатку побачила одну смужку…» (ФОТО)

Каньє Вест мріє повернутись до Кім? Репер і Джулія Фокс більше не разом (ФОТО)

новости шоубизнеса оскар шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь