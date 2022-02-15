Таня Пренткович про вагітність: «Спочатку побачила одну смужку…» (ФОТО)

Українська блогерка Таня Пренткович, яка нещодавно повідомила про свою вагітність, розповіла деякі цікаві деталі своїм підписникам

Пренткович розповіла, що тест зробила випадково і особливо не сподівалась побачити позитивний результат. Спочатку так і побачила одну смужку, продовжила займатись дівчачими справами, маститися кремчиками, як раптом проявилась і друга смужка. І одразу побігла з радісною новиною до коханого.

Підписники Тані запитали, чи знає блогерка, а коли ж саме відбувся момент зачаття. Досить таки інтимний момент, проте дівчина відповіла, що за її підрахунками це відбулось на новосілля, коли вони з її хлопцем Андрієм переїхали до квартири. Пренткович навіть назвала приблизну дату – 15 жовтня.

Крім цього, вона поділилась ще однією особистою радістю. З моменту, як її хлопець Андрій дізнався про вагітність, кожну вільну хвилину він розмовляє з дитинкою в животику.

Фото @tanyaprentkovych

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