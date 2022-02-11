Брітні Спірс готує нову пісню: репетиція оголеної співачки (ВІДЕО)

Співачка Брітні Спірс, батько якої нещодавно нарешті відмовився від опікунства, хоче повернутися в музику

У своєму Instagram співачка показала, як репетирує танець до нової пісні. Як завжди, рухи виходять гарячими та різкими. В них можна побачили, що Брітні, яку люблять всі фанати, повертається! Репетирує вона у майже оголеному вигляді – в сексуальному червоному боді.

Варто відмітити, що фігура співачки зараз у дуже гарному стані, вона виглядає спортивною та підтягнутою. Видання The Sun навіть написало, що таким зовнішнім виглядом Брітні дуже дражнить всіх своїх фанатів.

– Ці 13 секунд на підборах… Це тізер того, що дуже скоро відбудеться! Моя пісня «Get Naked», – написала співачка від відео.

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Взагалі відчутно, що співачка отримала свободу від батька, адже тепер вона викладає в соцмережі все, що хоче: свої тренування, танці, фото в купальнику та з коханим.

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Фото Getty Images

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