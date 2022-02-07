Схудла Саша Зарицька у корсеті: витончена і струнка фігура (ФОТО)

Солістка гурту KAZKA Саша Зарицька продовжує демонструвати неймовірну гарну себе у соцмережах

Співачка виклала в Instagram фото в бежевому корсеті. А потім ще й одягла на корсет в’язанне вбрання, що витончено облягало її струнку фігуру.

Нагадаєм, що Саша Зарицька схудла на 30 кг. Співачка і до того завжди виглядала стильно та прекрасно, але тепер демонструє, що стала більш впевненою у собі та хоче ділитись відвертими образами.

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Фото – @kazka.band

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