Схудла Саша Зарицька у корсеті: витончена і струнка фігура (ФОТО)
Солістка гурту KAZKA Саша Зарицька продовжує демонструвати неймовірну гарну себе у соцмережах
Співачка виклала в Instagram фото в бежевому корсеті. А потім ще й одягла на корсет в’язанне вбрання, що витончено облягало її струнку фігуру.
Нагадаєм, що Саша Зарицька схудла на 30 кг. Співачка і до того завжди виглядала стильно та прекрасно, але тепер демонструє, що стала більш впевненою у собі та хоче ділитись відвертими образами.
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Фото – @kazka.band
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