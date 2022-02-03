Ексклюзив! MamaRika – На руках: слухати онлайн

Співачка MamaRika, яка нещодавно стала мамою, випустила пісню, яку присвятила своєму чоловікові Сергію Середі

Неймовірно ніжний та романтичний трек став продовженням автобіографічного періоду у творчому житті артистки. Так, випущений раніше хіт «Maemo» був присвячений дню весілля Насті та Сергія, а в «Kava» розповідається про час вагітності їх первістком Давідом.

В ексклюзивному коментарі Новому каналу MamaRika розповіла, що їй дуже пощастило з чоловіком, вона може в цсьому на нього покластися.

– Я його навіть жартома називаю мама-папа, тому що він не тільки тато в сім’ї, а ще й може спокіно доглядати за сином, як мама. Я пам’ятаю, коли я поїхала на свій перший концерт після пологів, і залишила Сергія з сином на цілу добу, без жодних бабусь чи нянь, і він ідеально справився. Після цього я зрозуміла, що з цим чоловіком можна і в вогонь, і в воду, – розповіла співачка.

«Одна його посмішка – і ми готові рватися в бій»: Сергій Середа – про перший тиждень батьківства

Ділячись своїми думками про пісню, MamaRika, насамперед розповідає про свої почуття до чоловіка:

– Він – моя кам’яна стіна. І коли в очах нашого сина я бачу його відображення, розумію, що моя сила та моя слабкість лише в його руках. Цю роботу я присвячую своєму найближчому другу, коханню всього мого життя – моєму чоловікові.

Пісня вже доступна для прослуховування на всіх стрімінгових платформах на YouTube-каналі MamaRika.

«Сексу не було десять місяців»: Сергій Середа про появу дитини

Читай також:

MamaRika показала спокусливу фігуру після пологів: «чмокати і чмокати»

«Ми тролили всі імена»: як MamaRika та Сергій Середа обирали ім’я сину та які одразу відкинули