«Банда підтягується»: Ріанна показала свій вагітний животик (ФОТО)

Наприкінці січня стало відомо, що Ріанна і її бойфренд ASAP Rocky готуються вперше стати батьками. Фанати побачили неймовірно милі фото пари.

Тепер же співачка вирішила більше не приховувати свій статус та ділитись радістю зі своїми шанувальниками. Ріанна виклала у свій Instagram новий знімок, де дуже добре видно, як росте малюк у животику.

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Видно, що фото співачка зробила в себе вдома, але при цьому вона не забула про стильний образ, адже такою вона звикла бути завжди. Ріанна сфотографувалась в футболці для американського футболу та поєднала її з високими яскраво-помаранчевими рукавичками, ймовірно, зі шкіри чи еко-шкіри.

– Як банда підтягнулася до місяця чорної історії, – підписала допис Ріанна.

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І тільки за шість годин з моменту публікації – вже понад 10 млн лайків під фото.

Фото: Getty Images

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