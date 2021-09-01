І спереду, і ззаду: Ріанна показала пишні форми у сексі-білизні (ФОТО)
Зірка захоплено демонструє білизну власного бренду
Американська співачка Ріанна продемонструвала підписникам сексуальні форми у білизні з останньої колекції свого бренду.
У своєму останньому пості селебриті показала яскравий комплект зі свого останнього дропу від Savage X Fenty. На знімках Ріанна одягнена у мережевну білизну фіолетового кольору з рожевим візерунком. На першому фото Рірі показала свою фігуру спереду, зробивши акцент на пишному декольте. А на другому знімку артистка лежить сідницями до камери, показуючи їх у всій красі.
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Фото: Getty Images
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