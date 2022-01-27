З ким таємно зустрічається Бред Пітт?

Селебриті помітили у компанії іншої селебриті

Після гучного розставання голлівудських акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, вся увага ЗМІ прикута до їхніх нових стосунків. Журналісти намагаються різними способами з’ясувати, з яким же зустрічаються Бред та Анджеліна. І ось, схоже, що виданню The Sun таки вдалося дізнатися, з ким зараз перебуває у стосунках один з головних холостяків Голлівуду Бред Пітт.

Кажуть, що Бред Пітт «таємно зустрічається» зі співачкою Люкке Лі, яка живе всього за кілька хвилин від його закритого будинку в Лос-Анджелесі. Як повідомляє джерело The Sun, актор постійно тусується зі шведською поп-зіркою з середини минулого року.

Плітки про роман двох зірок розгорілися через інформацію, яку вперше повідомило видання Deux Moi. А минулого тижня те ж видання з посиланням на джерело заявило, що Бред і «ця шведська співачка» тусуються в Mother Wolf, новому палаці пасти в римському стилі, який нещодавно відкрився в Голлівуді. Інсайдер The Sun також підтвердило інформацію підтвердило: «Це була Люкке, вони обідали разом».

Як же парочці вдавалося так довго приховувати свої стосунки? Як повідомило інше джерело ексклюзивно The Sun, «Бред і Люкке змогли так легко втекти від радарів, бо вони сусіди. Для Бреда добре спрацювало те, що хтось, хто йому подобається, живе так близько».

Фото: Getty Images

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