Смерть на Нілі: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія 20th Century представила трейлер кримінальної драми «Смерть на Нілі».

«Смерть на Нілі» – дивитися трейлер онлайн:

Єгипетський відпочинок бельгійського детектива Еркюля Пуаро на борту гламурного пароплава перетворюється на страхітливий пошук убивці. Усе йде шкереберть після трагічного завершення медового місяця однієї ідилічної пари. Ця історія розгортається на тлі епічних пейзажів з широкими пустелями та величними пірамідами Гізи. У ній є місце неприборканій пристрасті та паралізуючим ревнощам, групі бездоганно вдягнених героїв-космополітів, а також чималій кількості сюжетних поворотів, що змусять глядача ламати голову до кінця, аж до шокуючої розв’язки.

У фільмі зіграли Кеннет Брана, Ґаль Ґадот, Армі Гаммер, Том Бейтман, Аннетт Бенінґ, Рассел Бренд, Алі Фазал, Дон Френч, Роуз Леслі, Емма Маккей, Софі Оконедо, Дженніфер Сондерс та Летиція Райт. Режисером виступив Кеннет Брана.

Прем’єра фільму «Смерть на Нілі» запланована на 10 лютого 2022 року.

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