Щасливі Керрі та Містер Біг у тизері продовження «Секс у великому місті»

Стрімінговий сервіс HBO Max представив ролик своїх наочікуваніших новинок 2021 року.

У відеоролику можна було побачити і короткий тизер продовження серіалу «Секс у великому місті» під назвою «And Just Like That». Як стає зрозуміло з відео, нью-йоркські подруги, як і раніше, запалюють на крутих івентах міста. Абсолютною несподіванкою для фанатів стали кадри, де Керрі Бредшоу та Містер Біг цілуються і танцюють посеред кухні, готуючи вечерю. Адже це не вписується в картину розлучення пари, яке раніше проспойлерили в мережі.

Тож, чи будуть Керрі та Містер Біг разом, та на чому зосередиться головна сюжетна лінія нового серіалу-продовження? Сильно чекаємо на прем’єру «And Just Like That».

Фото: Getty Images

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