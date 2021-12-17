Як я зустріла вашого тата: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Hulu представив трейлер серіалу «Як я зустріла вашого тата».

«Як я зустріла вашого тата» – дивитися трейлер онлайн:

Проєкт є спін-оффом популярного ситкому 2000-х під назвою «Як я зустрів вашу мама». У новому серіалі вже нова компанія друзів буде намагатися побудувати особисте життя у Нью-Йорку, але в еру додатків для знайомств. «Ми живемо у незрозумілі часи, коли дуже важко зустріти когось, відчути зв’язок та легкість», – говорить у відео головна героїня Софі.

Головну роль дівчини, яка буде шукати свого чоловіка, зіграла Гіларі Дафф, а ось її дорослу версію – оповідачку-мама виконала Кім Кетролл. У серіалі також зіграли Кріс Лоуел, Франсія Райса і Том Ейнслі.

Прем’єра серіалу «Як я зустріла вашого тата» запланована на 18 січня 2022 року.

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