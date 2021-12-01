Ріанну запідозрили у вагітності

Зміни у фігурі артистки спровокували чутки про її цікавий стан

Днями відомій співачці Ріанні вручили нагороду та удостоїли статусу національного героя республіки Барбадос, звідки зірка родом. Але увагу шанувальників та хейтерів зірки привернула не так престижна нагорода, як зовнішній вигляд співачки під час нагородження.

На офіційній церемонії у столиці острова Бріджтауне Ріанна з’явилася в сукні від Bottega Veneta, яка підкреслювала її форми. Сукня настільки підкреслила усі вигини фігури селебриті, що фанати припустили, що 31-річна артистка та її коханий репер A$AP Rockу чекають на дитину. Цікаво, що протягом усієї церемонії сама Ріанна всіляко намагалася прикрити свій животик – то руками, то книгою.

Офіційних коментарів від Ріанни щодо припущення її фанатів не було. Тому нам усім залишається лише чекати і спостерігати, чи росте животик знаменитості далі.

Фото: Getty Images

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