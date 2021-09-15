Саша Пустовіт про причину розлучення: Це був 8 раз, коли я зібрала речі та Який мій чоловік мудак

Блогерка розповіла, що насправді проблеми у стосунках з чоловіком були вже давно та після першого інтерв’ю з Машею Єфросініною в неї виникло багато роздумів

Саша Пустовіт поділилась, що загалом вона намагалась піти від чоловіка аж вісім разів.

– В попередні рази я не афішувала. А, коли афішувала, то завжди намагалась згладити, зробити з себе дурочку, типу: «Та, через какао, та, то дурниці». Насправді, все дуже складно і дуже давно до того йшло, – розповіла Саша.

Блогерка наважилась розповісти про причину – чому вона пішла від чоловіка у восьмий раз та, як це перейшло у рішення про розлучення. За її словами, сваритись з чоловіком вони почали ще у потягу, коли їхали з першого інтерв’ю Саші додому. Ігор (чоловік блогерки) дуже переживав, що не був присутнім на інтерв’ю та, що про нього можуть почути щось погане. Саша його заспокоювала, але це не допомагало. До слова, з потягу Саша дзвонила Маші Єфросініній та просила вирізати декілька моментів з інтерв’ю, тоді і сама ведуча зрозуміла, що щось тут не так.

На думку Саші, чоловік переживав за інтерв’ю, адже її ставлення до нього дуже змінилось. Саша почала легше реагувати на сварки, менше плакати та стала більш спокійною. До того ж, вона призналась, що вже давно морально готувалась до того, що піде від Ігора.

– Я навіть не пам’ятаю, як це (рішення про розлучення) сталось. Ми були в сварці вже ввечері і я пішла дивитись свій улюблений фільм та заснула. Він прийшов вночі та, мабуть, приставив мій телефон до обличчя, щоб розблокувати його, та почав читати мої переписки з мамою, з подругами. А я якраз пару місяців назад жалілась своїй подрузі, скинула фотку, де я заплакана, кажу: «дивись, який в мене чоловік мудак». Вона мені – «да, да», – ну це ж солідарність жіноча. І йому стало це неприємно. А я ж не можу в собі це все тримати, я ж не виношу це все в Instagram. Але йому це не сподобалось, він мене будить і почалося, – розповіла Саша.

Ігор розумів, що Саша сонна та почав розпитувати, чи вона йому зраджує та просив довести, що ні. Далі між парою почались сварки через маму дівчини, через подругу. О 4 ранку Саша втекла з дому, адже втомилась слухати принизливі слова в свою адресу. Діти залишились спати вдома, але Саша знала, що чоловік їх не чіпатиме.

Які саме жахливі та образливі слова Ігор казав в ту ніч Саші, вона не розповіла, адже переживає, щоб це не виглядало так, ніби вона на нього жаліється. Проте все ж таки, стало відомо, що чоловік називав Сашу Пустовіт «невдячною свинею» та нікчемою.

Фото – @sashaabo

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