Саша Пустовіт розповіла страшні подробиці про чоловіка: Ти невдячна свиня, от ти хто

Блогерка розповіла, що за всі роки життя наслухалась страшних речей від найближчої людини

Саша Пустовіт (Саша Бо) – стала першою серед зіркових гостей на YouTube-проекті «Екзамен» Маші Єфросініної, з якою інтерв’ю довелось записувати двічі. Адже напередодні виходу першого відео Саша оголосила про розлучення зі своїм чоловіком. Для ведучої це стало шоком, адже Пустовіт не давала жодного натяку на те, що таке можливо. У другому інтерв’ю блогерка розповіла Маші Ефросініній всю правду про свого чоловіка.

Саша Пустовіт поділилась, що найбільшим хейтером у її житті є не хтось з підписніків, а Ігор (її чоловік).

– Такої грязі, як від нього, я не чула від людей, в совокупності за всі ці роки. Того, як б’є він, не робив ніхто, він б’є найбольніше – словами. Починаючи з того, що він мені всі ці роки говорив: «Ти без мене ніхто», «Я тебе взяв ніким», – розповіла Пустовіт.

Шоком стало відео з особистого архіву Саші, де зафільмовано, як Ігор принижує дружину. «Ти завдяки мені стала популярною, ти свиня невдячна – ось хто ти є», – говорить чоловік Пустовіт.

Саша також розповіла, що колись він подарував їй рекламу у блогерки-мільйонника Соні Стужук за сто долларів. Після – протягом шести років Ігор (колишній Саші) згадував ій про це постійно, і знову з закидами, що це він її розпіарив.

– Так само він казав, що мене у Мексику відвіз і знову: «Ти була студенткою, ти була ніким». Я йому: «Окей, а чого ти не рахуєш скільки разів я тебе в Америку возила?». Чого він тоді мене заміж брав, якщо я була «ніким»? Хоча це дуже дивно виглядає, в мене вже тоді була квартира, я навчалась в престижному медуніверситеті, в мене заможні батьки, – розповіла Саша.

Фото – @sashaabo

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