Анна Трінчер показала сталевий прес (ФОТО)

Співачка похизувалася витонченою фігуркою в новій фотосесії

Декілька тижнів тому Анна Трінчер повернулася з відпустки в Туреччині, яку вона провела разом зі своїм бойфрендом — скандальним блогером Олександром Волошиним. Українська співачка та актриса з радістю ділилася фото та відео з відпочинку, показуючи шанувальникам, як проводить час з коханим. Але пара знімків викликала справжній ажіотаж у Мережі. Як тільки дівчина опублікувала пікантні фото з Волошиним у своєму Instagram, їх одразу назвали контентом 18+.

Повернувшись з відпустки, Анна Трінчер повернулася до роботи. Блогер уже встигла знятися в промо-фотосесії осінньої колекції одягу модельєра Андре Тана. Нещодавно в рамках свого бренду він запустив новий напрямок, орієнтований на допомогу в самовираженні вимогливому поколінню тінейджерів.

Анна Трінчер — топовий тік-токер, думці якої довіряють мільйони підлітків. Саме тому дівчину запросили представити луки з нової колекції. На одному з фото зірка предстала в стильному спортивному костюмі синього кольору. Завдяки укороченому худі шанувальники зможуть розглянути сталевий прес своєї улюблениці. Заціни!

— Андре Тан, найвідоміший дизайнер в Україні, і у нього неймовірна впізнаваність. Всього цього могло не бути, якби він не був такий талановитий, — зазначила Анна Трінчер. — Мій вибір одягу в підліткової колекції — це мегастильні та сучасні речі. Дуже часто батьки самі підбирають одяг для своїх дітей, і це не завжди вдалий вибір. Для більшості мам і тат, в пріоритеті — якість, але якість не означає стиль. Одяг цього дизайнера — ідеальне поєднання моди, якості та вартості.

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