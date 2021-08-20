БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – ЛІТОКАМОН: прем'єра кліпу!

ЛітоКамон! Найбільш гастролюючий гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентував драйвову пісню та відеороботу на неї. Сингл «ЛітоКамон» увійде у новий альбом над яким, група активно працює. Його реліз заплановано на осінь 2021 року та на підтримку відбудеться всеукраїнський тур. Планується майже сто концертів з фінальним акордом на НСК «Олімпійський» – 24 серпня 2022 року

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – «ЛІТОКАМОН»: дивитися кліп онлайн

Пісня «ЛітоКамон» – про найкращі моменти літа. Про неймовірні заходи сонця, теплі родинні вечори та атмосферу безтурботності, що літає у повітрі у цей період. Не хочеться, щоб літо завершувалось, не хочеться пахмурної погоди й сірих кольорів навкруги. Хочеться, щоб літо, вечірки й драйв були вічними!

Щодо відеороботи, то такими БЕZ ОБМЕЖЕНЬ ще не бачили, це однозначно. На думку гурту, вони зняли найяскравіший за всю історію кліп. Епатажні образи, гумор, самоіронія, метафан, перший спільний танець музикантів та літні розваги без обмежень — усе це у новому відео!

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В основі сюжету відеороботи «ЛітоКамон» – челендж, в якому Сергій б‘ється з музикантами об заклад, що танцювати – це не просто. Він запрошує для навчання відому зіркову танцівницю – Яну Цибульську, партнерку Сергія у телевізійному шоу «Танці з зірками». Хлопці починають тренування. Не все відразу вдавалося, але вже у фіналі, відео завершується на сцені спільним танцем гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Танцювальний челендж став викликом для музикантів. За короткий проміжок часу між концертами, необхідно було швидко вивчити хореографію. І їм це вдалося. Музикантам знадобилося 10 репетицій протягом двох тижнів.

– Ідея зняти такий нестандартний для нас кліп прийшла до мене вночі. Цим сценарієм ми доносимо, що немає нічого неможливого. Якщо я навчився танцювати, то і мої музиканти зможуть це зробити, – прокоментував Сергій Танчинець. – Але це, звісно, було дуже важко. Ми все-таки рокери, а рокерам пластичність притаманна не завжди, а то й ніколи. Ми багато доклали зусиль, щоб передати літню атмосферу і я впевнений, що у нас вийшло на 100%.

Знімальний процес тривав три дні, у Київській області. Режисером кліпу став Влад Разіховський. Також, вперше Сергій Танчинець виступив сорежисером відеороботи. «ЛітоКамон» це вже п’ята спільна робота режисера Влада Радзіховського та гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Нагадаємо, 31 серпня на КВЦ «Парковий» відбудеться крайній концерт гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ перед НСК «Олімпійський» у місті Київ. Прозвучать найкращі пісні гурта, а також, жителі столиці та гості міста вперше почують пісню «ЛітоКамон» наживо.

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