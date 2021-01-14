БEZ ОБМЕЖЕНЬ – «Поклянись. Поцелуй. Обними»: гурт презентував нову пісню і кліп у свій день народження

Ця пісня – про спектр емоцій, які проживають люди протягом всього свого подружнього життя

На честь 22-річчя гурту, команда вирішила зробити подарунок прихильникам у вигляді нової роботи, що має назву «Поклянись. Поцілуй. Обійми», адже саме шанувальники є невід’ємною частиною БЕZ ОБМЕЖЕНЬ і всі ці роки були поряд.

Головними героями відеороботи на нову пісню стали танцівниця Яна Цибульська (яка була партнеркою Сергія Танчинця на проекті «Танці з зірками») та її чоловік – Дмитро Жук. Подружня пара станцювала танець, у якому ніби прожила різні емоції: любов, спокій, ненависть, радість, розчарування. Також у відео знімається і фронтмен гурту – Сергій Танчинець.

Кліп, в якому немає місця грі. Лише справжні, щирі почуття. А також історія, що відбувається між двома закоханими людьми, яку проживає абсолютно кожна пара.

— Нам було важливо показати кожну емоцію такою, як вона є, аби кожен, хто перегляне кліп – прожив її разом з нами. Здається, в нас вийшло, – ділиться емоціями Яна Цибульська.

Виникла ідея зняти саме танець, адже Сергій Танчинець довгий час був у проекті «Танці з зірками» і присвятив цьому частину життя. Ці всі емоції, які описані у новій пісні, танцюристам дуже вдало вийшло передати за допомогою танцю.

Режисером відеороботи став Владислав Разіховський.

— Ми зібрали професійну команду для зйомок кліпу. Яна Цибульська та Дмитро Жук танцювали на проекті, Яна була моєю партнеркою, а ще вони є чоловіком і дружиною. Для мене взагалі не стояло питання, кого знімати в цьому кліпі. Все було очевидно. Мені хотілось в кадрі бачити людей, які є дійсно закоханими один в одного, які будуть щирими у своїх емоціях. У нас вийшла надзвичайно чуттєва робота, якою можна пишатись, — розповідає Сергій Танчинець.

Слухайте та дивіться нову роботу гурту на YouTube каналі БЕZ ОБМЕЖЕНЬ!

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