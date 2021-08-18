Нова четвірка в продовженні «Секс у великому місті»: хто замінив Кім Кетролл?

Прем’єра продовження культового серіалу «Секс у великому місті» має відбутись вже восени 2021 року

Головна акторка серіалу Сара Джессіка Паркер, яка виконує роль Керрі Бредшоу, виклала нові фото зі знімального майданчика у свій Instagram. І, чесно кажучи, бачити те, що на них – дуже незвично.

На фото представлена нова четвірка подруг. І замість коханої всіма Кім Кетролл (Саманти Джонс) з Сарою Джессікою Паркер (Керрі Бредшоу), Крістін Девіс (Шарлотта Йорк) та Синтією Ніксон (Міранда Гоббс) обіймається вже нова акторка – Ніколь Арі Паркер. Шанувальники одразу почали обговорювати: це нова Саманта чи просто нова героїня? Згодом, виявилось, що акторка Ніколь Арі Паркер виконає роль зовсім нової героїні – Лізі.

Двері відкриті: Саманта Джонс може повернутися в «Секс у великому місті»

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Видно, що сценаристи не захотіли змінювати формат на «трьох подруг» і додали четверту. Звичайно, ми з вами побачимо все у серіалі, який, до речі, називається «And Just Like That…». Проте складно уявити, що хтось в силах замінити четверту «стару» подругу Саманту.

Фото – Getty Images

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