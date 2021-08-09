Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот показали чуттєві моменти возз’єднання на зйомках продовження «Секс у великому місті» (ФОТО)
Актори інтригують фанатів долею своїх екранних персонажів
Таки разом чи на межі розлучення? Ось головне запитання, яке хвилює шанувальників культового серіалу «Секс у великому місті» та пари Керрі та Містер Біг.
Продовження легендарного проекту змусило усіх похвилюватися. Адже після появи частини сценаріїв продовження «And Just Like That…» стало зрозуміло, що у житті Керрі Бредшоу та Джона Джеймса Престона (Містера Біга) наступив складний період. Мовляв, пара зібралася розлучатися, і про це Керрі розповідає у своєму новому подкасті. Але, схоже, що шанс на хеппі енд у цієї пари таки є. Принаймні, такі висновки можна зробити з фото, які Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот опублікували у своїх Instagram.
На знімках зі зйомок продовження «Секс у великому місті» Керрі та Містер Біг виглядають надзвичайно щасливими. На фото, яке опублікувала виконавиця головної ролі, увіковічнений момент за мить до поцілунку екранної пари. Також в обох на безіменних пальцях можна розгледіти обручки.
Цікаво, що ж таки чекає на Керрі Бредшоу та Містера Біга після всіх цих років? Дізнаємося, вже восени.
Фото: Getty Images
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