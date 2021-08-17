Тіна Кароль і LATEXFAUNA – BOUNTY: прем'єра пісні!

Сезон дуетів: Тіна Кароль і LATEXFAUNA представили звабливий трек BOUNTY
Відома українська співачка Тіна Кароль презентувала нову колаборацію з українським колективом LATEXFAUNA на їхню пісню BOUNTY.
Тіна Кароль і LATEXFAUNA – BOUNTY: слухати прем’єру!
Фактично, трек BOUNTY залишився незмінним, але до нього додався ніжний та чуттєвий голос Тіни Кароль. Такий дует артисти вирішили зробити у рамках майбутнього українськомовного альбому дуетів «Молода кров» від Тіни Кароль, який вийде вже зовсім скоро. У своєму новому альбомі Тіна Кароль прагне звернути вагу на молодих українських виконавців та музикантів, які роблять хорошу музику. Вихід нового альбому «Молода кров» Тіна приурочила до 30-річчя незалежності України.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль та гурт KAZKA випустили дует на спільний трек «Зірочка» з цього ж майбутнього альбому.
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