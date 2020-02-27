Маколей Калкін зніметься в «Американській історії жахів» (ВІДЕО)

Популярний актор стане героєм десятого сезону шоу

Головний актор улюбленого фільму «Один вдома» Маколей Калкін зіграє в 10 сезоні серіалу-антології «Американської історії жахів». Про це стало відомо, коли шоураннер проекту Райан Мерфі опублікував у своєму Instagram відео з акторським складом нового сезону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram mrrpmurphy 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У серіалі знімуться Кеті Бейтс, Леслі Гроссман, Біллі Лурд, Адіна Портер, Лілі Рейб, Анжеліка Росс і Фінн Уіттрок. Також у десятий сезон повернуться головні герої антології Сара Полсон і Еван Пітерс. Серед анонсованого касту заявлений Маколей Калкін. Для актора це буде перша велика роль в серіалі.

У відео грає трек Орвілла Пека «Dead of Night», який натякає на нову тему сезону. Жодних подробиць щодо теми шоу, яка змінюється щосезону, немає. Райан Мерфі навіть не називає дату прем’єри.

У січні 2020 року стало відомо, що «Американську історію жахів» продовжили відразу на три сезони – до 2023 року.

Фото: Getty Images

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