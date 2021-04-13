Актор неочікувано заявив про поповнення у родині

Зірка «Сам удома» Маколей Калкін вперше став батьком! І трапилося це ще 5 квітня. Про це пише видання Esquire.

А народила малюка для 40-річного актора Бренда Сноуг. З нею Маколей Калкін давно перебуває у стосунках, але ніколи не афішує подробиць. Ось так і про вагітність його коханої ніхто не знав.

Відомо, що первістком Маколея Калкіна став хлопчик, якого назвали Дакота – на честь покійної сестри актора, яка загинула 2008 року під колесами автомобіля. Малюк з’явився на світ о 13:10. Бренда Сноуг народжувала в одній з клінік Лос-Анджелеса.

«Ми дуже раді», – прокоментувала пара радісну подію журналу Esquire.

Актори Маколей Калкін та Бренда Сноуг познайомилися кілька років тому на зйомках фільму «Похмілля у Таїланді». У березні минулого року Маколей Калкін ділився, що мріє створити сім’ю з коханою. Про вагітність пара не повідомляла, тому поповнення у родині стало справжньою інформаційною бомбою.

Фото: Getty Images

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