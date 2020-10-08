Зірка популярної різдвяної комедії розсмішив фанів

Голлівудський актор Маколей Калкін не залишається осторонь трендів, навпаки він створює власні. Так, під час пандемії коронавірусу селебріті оригінальним способом звернув увагу на те, що все ще потрібно вдягати маски та дотримуватися карантинних норм.

У своєму Instagram Маколей Калкін опублікував селфі, для якого він спеціально вдягнув креативну маску. На масці нанесена частина обличчя самого актора з однієї з найпопулярніших сцен фільму «Один вдома». Йдеться про фрагмент, де маленький Кевін відчуває лосьйон після гоління.

«Захищаю себе від Covid, ношу маску себе в дитинстві. Не забувайте носити маски, дітки», – підписав пост Маколей Калкін.

Посмотреть эту публикацию в Instagram culkamania 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Така ідея сподобалася шанувальникам фільму «Один вдома» та Маколея Калкіна. Дехто писав, що вираз обличчя маленького Келвіна передає атмосферу 2020 року. Тому тепер чимало людей задумалися над замовленням такої ж маски.

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