Девід Швіммер прокоментував чутки про роман з Дженніфер Еністон

Актор прояснив, у яких стосунках перебуває з колегою

Днями мережу розірвала новина про те, що зірки серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон та Девід Швіммер почали зустрічатися. Після того, як актори зізналися, що мали почуття одне до одного під час зйомок ситкому, це здавалося доволі логічним. Фанати не могли нарадуватися такій новині.

Чутки про роман Дженніфер Еністон та Девід Швіммера виникли, коли пару помітили разом на побаченні на виноградниках у Санта-Барбарі. Також інсайдер повідомляв, що Девід літав до Дженніфер у Лос-Анджелес та жив у неї кілька днів.

Зірки «Друзів» ніяк не коментували чутки про свої романтичні стосунки. Але Девід Швіммер таки вирішив прояснити ситуацію. Як заявив представник виконавця ролі Роса Геллера виданню The Sun, між Швіммером і Еністон немає нічого, крім дружби. Чутки про роман колег не відповідають дійсності. Від таких слів просто котяться сльози…

Фото: Getty Images

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