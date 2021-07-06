Акторки серіалу «Друзі» затусили разом на вечірці (ФОТО)

Жіноча частина касту популярного проекту возз’єдналася на честь свята

Моніка, Фібі та Рейчел знову разом! Принаймні, акторки, які зіграли культових персонажів в серіалі «Друзі», зібралися разом на День незалежності США, 4 липня. Про це свідчить новий пост в Instagram Кортні Кокс.

Акторка опублікувала фото, на якому позує разом зі своїми екранними подругами, з якими дружить і в реальному житті. Дженніфер Еністон, Кортні Кокс та Ліза Кудроу нещодавно зустрілися, щоб разом відсвяткувати День незалежності США. До зіркової трійки приєдналася ще й акторка Лора Дерн, про що свідчить ще одне фото Кортні Кокс з подругою.

З селфі акторок можна зрозуміти, що час вони провели добре. Після возз’єднання «Друзів» у спеціальному епізоді кожне їхнє фото викликає ще більші емоції. Після стількох років вони завжди «there for you».

Фото: Getty Images

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