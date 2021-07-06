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Акторки серіалу «Друзі» затусили разом на вечірці (ФОТО)

Акторки серіалу Друзі затусили разом на вечірці (ФОТО)

Жіноча частина касту популярного проекту возз’єдналася на честь свята

Моніка, Фібі та Рейчел знову разом! Принаймні, акторки, які зіграли культових персонажів в серіалі «Друзі», зібралися разом на День незалежності США, 4 липня. Про це свідчить новий пост в Instagram Кортні Кокс.

Акторка опублікувала фото, на якому позує разом зі своїми екранними подругами, з якими дружить і в реальному житті. Дженніфер Еністон, Кортні Кокс та Ліза Кудроу нещодавно зустрілися, щоб разом відсвяткувати День незалежності США. До зіркової трійки приєдналася ще й акторка Лора Дерн, про що свідчить ще одне фото Кортні Кокс з подругою.

З селфі акторок можна зрозуміти, що час вони провели добре. Після возз’єднання «Друзів» у спеціальному епізоді кожне їхнє фото викликає ще більші емоції. Після стількох років вони завжди «there for you».

Фото: Getty Images

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