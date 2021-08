Зірки серіалу «Друзі» випустили свій мерч по ситкому

Вперше в історії у принтах були використані обличчя касту

Американські актори Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер, Меттью Перрі, Метт Леблан представили ексклюзивний мерч культового серіалу «Друзі». Про запуск своєї лінійки зірки оголосили у своїх Instagram, чим спричинили фурор серед фанатів.

Наприклад, Дженніфер опублікувала селфі, на якому показала себе у лавандовому світшоті з зображенням Моніки та її коронною фразою «Я знаю», а також у чорній бейсболці з надписом «У нас точно не було перерви».

«З радістю представляю вам деякі речі з першої в історії колекції мерчу «Друзі». Половина мого доходу від продажів цієї обмеженої серії піде до фонду Americares – організації, яку я люблю … Вона займається наданням психологічної та медичної допомоги співтовариствам і окремим людям, постраждалим від Covid-19», – написала під постом Джен.

Актор Девід Швіммер опублікував фото у чорній футболці з принтом, на якому зображені силуети Роса та Рейчел з надписом «лобстери», Ліза Кудроу сфотографувалася у чорній футболці з надписом «У нас була перева!», Кортні Кокс вдягнула білу футболку зі сценою з інтро серіалу, де всі друзі біля фонтану та надписом «I’ll be there for you», Метт Леблан виклав фото з кружкою з принтом, де Джої вдягнув увесь одяг Чендлера, і надписом «Чи можу я вдягти ще більше одягу?», а Меттью Перрі одягнув футболку з принтом Чендлера у його типовій манері.

У колекцію увійшли кепки, футболки, худі, світшоти та кружки з принтами героїв і їхніми популярними фразами з перших трьох сезонів серіалу «Друзі». Це перший офіційний мерч ситкому, а тому у ньому використанні обличчя самих акторів. Очікується, що по іншим сезонам «Друзів» мерч теж вийде.

Фото: Getty Images

Читай також:

Акторки серіалу «Друзі» затусили разом на вечірці (ФОТО)

I’ll be there for you: Каст «Друзів» заспівав тему з культового серіалу (ВІДЕО)