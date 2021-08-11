Дженніфер Еністон та Девід Швіммер закрутили роман!

Актори були помічені на романтичному побачення

Шаленійте фанати пари Роса і Рейчел! Адже зірки серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон та Девід Швіммер почали зустрічатися. Принаймні, про це пише видання Closer Online з посиланням на інсайдера.

Після того, як Девід Швіммер та Дженніфер Еністон зізналися, що мали почуття одне до одного під час зйомок «Друзів», фанатам так хотілося, щоб пара таки була разом. І схоже, після публічного зізнання, в акторів прокинулися давні почуття.

«Вони почали листуватися відразу після зйомок, і буквально минулого місяця Девід поїхав зі свого будинку в Нью-Йорку, щоб побачити Джен в Лос-Анджелесі. Вони проводили час у неї вдома, де вона вечорами готувала вечері, базікали і сміялися», – заявив інсайдер.

Плітки про роман зірок «Друзів» посилилися ще й, коли пару помітили на виноградниках у Санта-Барбарі. Там актори провели час разом за прогулянками та дегустацією вин.

Було б так чудово, якби після стількох років виконавці ролей Рейчел та Роса таки одружилися!

Фото: Getty Images

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