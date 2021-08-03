Керрі Бредшоу та Містер Біг: перші фото у продовженні Секс у великому місті (фото)

Зйомки серіалу продовжуються у Нью-Йорку

У мережі з’явилось фото, від якого у фанатів серіалу можуть побігти мурахи по шкірі – Керрі Бредшоу та містер Біг разом в одному кадрі! Здається, що Кріс Нот (Містер Біг) взагалі не змінився, залишився таким же красунчиком, як і в перших сезонах серіалу. А Сара Джессіка Паркер (Керрі Бредшоу) – все така ж модниця та тендітна дівчинка поряд з великим чоловіком.

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Цікаво, що для зйомок цієї сцени костюмери серіалу обрали для Сари Джессіки Паркер капелюшок у формі птаха, яка є прямим відсиланням до головного убору, який Керрі Бредшоу наділу на своє перше весілля з Бігом, яке так і не відбулось.

Як же гарно вони виглядають поруч один з одним. Та як же прикро буде дізнатись, якщо Керрі Бредшоу та Містер Біг справді розводяться, як про це писали деякі американські видання.

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Фото – Getty Images

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