Зйомки нового сезону Сексу у великому місті в розпалі: відео, фото

Улюблений серіал багатьох жінок світу от-от знову вийде на екрани

«Секс у великому місті» – культовий серіал про чотирьох подруг у великому Ньо-Йорку: Керрі Бредшоу, Міранду Хоббс, Шарлотту Йорк та Саманту Джонс. Новий довгоочікуваний сезон розповість, з якими проблемами життя за 50 стикаються подруги. Нажаль, ми не побачимо дівчат у повному складі, в серіалі не буде зніматись Кім Кетролл (Саманта Джонс).

Кріс Нот натякнув на повернення Містера Біга в «Секс у великому місті»

Американські видання пишуть, що все через конфлікти та сварки Сари Джесіки Паркер (Керрі Бредшоу) та самої Кім Кетролл (Саманти Джонс), які були ще з самого початку зйомок серіалу, проте не показувались одразу. Кім Кетрол входила в серіал вже, як зірка, не раз номінуваламсь на «Оскар», а Сара Джесіка Паркер хоч і знімалась у фільмах до серіалу, проте була менш відомою та сприймалась швидше, як дівчина Роберта Дауні-молодшого.

Коли ж серіал почали показувати, зіркою стала Сара Джесіка Паркер, а Кім Кетролл – акторкою другого плану, з меншим екранним часом та гонорарами. Через це Кетролл багато разів погрожувала піти та вимагала більше грошей за свою роботу.

Проте зараз зйомки нового сезону «Сексу у великому місті» в розпалі. Як бачимо з кадрів, Міранда буде в фільмі з сивиною. Героїні залишаться все такими же стильними. А сама кінострічка тепер називається «And just like that …». Цього літа знімальна команда обіцяє зняти 10 серій. Прем’єри слід чекати вже в кінці цього року.

Читай також:

Культове воз’єднання: Акторки «Секс у великому місті» зібралися на читці сценаріїв (ФОТО)

Ейдан повернеться у продовження «Секс у великому місті»