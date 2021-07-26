Брітні Спірс виклала фото топлес у Instagram: спекотно та гаряче

Здається, співачка радіє від того, що сама може викладати фото у Instagram

Тому Брітні Спірс порадувала фанатів відвертим контентом. У її стрічці з’явилось фото топлес. На ньому вона пристрасно нахиляє голову назад. Фото набрало 2,6 млн лайків та 76 тисяч коментарів.

Радість шанувальників, звісно, нереальна. «Вона відчуває себе вільно та щасливою», «Ось це справжня Спірс!», «Душа свободи», «Королева» – написали фанати під дописом. Проте дехто з пильних дівчат помітив, що співачка давно не була на манікюрі. «Відведіть її швидше на манікюр. Любимо тебе, Брітні!», – написала дівчина.

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Нещодавно ж публіка дізналась страшні подробиці з життя співачки. Її колишній тілоохоронець Фернандо Флоренс розповів, що раз на тиждень зірці привозили сильнодійні наркотики та протизаплідні препарати та змушували дівчину їх приймати.

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Фото – Getty Images

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