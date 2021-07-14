Ірина Шейк відшила Каньє Веста

Селебріті розійшлися ще до офіційного підтвердження

Щойно ми всі звикли, що супермодель Ірина Шейк та репер Каньє Вест закрутили роман, а вже все – парочка розлучилася. Про це пише видання Page Six.

Як повідомив інсайдер з оточення пари, саме Ірина Шейк відправила у відставку героя-коханця Каньє Веста. Мовляв, реперу точно подобається красуня, але Ірина не відповідає взаємністю. Шейк навіть відмовилася полетіти разом на Тиждень високої моди в Парижі, коли колишній Кім Кардаш’ян її запросив.

«Він їй подобається як друг, але вона не хоче з ним стосунків. Вона не хоче асоціацій про роман, які б з’явилася в пресі, якби вона приїхала в Париж з ним. Це був би ще один місяць новин про те, що вони зустрічаються»,- розповів інсайдер виданню Page Six.

Американські медіа зазначають, що Ірина Шейк чудово почувається і без жодних романів. До того ж, зараз вона багато часу приділяє вихованню 40річної доньки Леї від стосунків з актором Бредлі Купером.

Фото: Getty Images

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