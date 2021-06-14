Бредлі Купер відреагував на роман Ірини Шейк та Каньє Веста

Колишній хлопець знаменитості зовсім не ревнує дівчину

Не так давно стало відомо, що відома модель Ірина Шейк та репер Каньє Вест закрутили роман. Після розставання Каньє з Кім Кардаш’ян його все частіше бачать у компанії колишньої дівчини Бредлі Купера. А тому усіх цікавить думка саме екса моделі щодо її нових стосунків.

Як пише видання Us Weekly, Бредлі Купер добре реагує на нові любовні перипетії у житті матері його доньки. А все тому, що після розставання Бредлі та Ірина залишилися хорошими друзями.

«Бредлі повністю підтримає будь-який вибір Ірини. Він просто хоче, щоб вона була щаслива», – повідомив інсайдер з оточення Бредлі Купера.

Нагадаємо, що Бредлі Купер та Ірина Шейк зустрічалися з 2015 по 2019 рік. Зараз колишня пара разом виховує доньку Лею, яка народилася у 2017 році.

Фото: Getty Images

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