Ірина Шейк зустрічається з Каньє Вестом?

Схоже, що зірки недовго горювали після своїх розставань

Відому супермодель Ірину Шейк та американського репера Каньє Веста запідозрили у романі. Про те, що знаменитості можливо перебувають у стосунках, пише видання Daily Mail.

Першими про роман Каньє Веста та Ірини Шейк в сторіс повідомили у популярному Instagram-акаунті про життя зірок @deuxmoi, посилаючись на анонімне джерело.

«Каньє Вест тепер таємно зустрічається з Іриною Шейк, матір’ю дитини Бредлі Купера. Не знаю, чи можна це назвати стосунками, але інтерес одне до одного у них, безумовно, є», – написав адміністратор акаунта.

Самі зірки інформацію про свій можливий роман ніяк не коментують.

Нагадаємо, що Ірина Шейк та Каньє Вест знайомі давно. У 2010 році модель навіть знялася у кліпі репера на трек «Power».

Фото: Getty Images

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