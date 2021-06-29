Маша Єфросініна потрапила в ТОП-100 найвпливовіших людей України

Телеведуча вперше увійшла в рейтинг найбільш авторитетних людей країни, який щорічно складає журнал «Новое время». Експерти відзначили її за громадську та благодійну діяльність

Широкій публіці Маша Єфросініна відома не тільки як успішна телеведуча. Вона є почесним послом ООН в Україні, головою Опікунської ради фонду «Твоя опора» і засновницею громадської організації «Фонд Маша». Маша активно займається громадською та благодійною діяльністю, використовуючи свою медійність, щоб допомагати людям, які цього потребують.

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Завдяки своїй колосальній роботі на благо України та її жителів Маша Єфросініна потрапила в ТОП-100 найвпливовіших людей країни. Телеведуча зізналася, що вже давно не стежить за рейтингами та преміями, і ця новина стала для неї приємним сюрпризом. Проте, найважливішою і найціннішою нагородою вона вважає не публічне визнання, а врятовані нею життя.

– Три роки тому, коли я не знайшла своє ім’я у списку найвпливовіших жінок України, у мене ледь не стався нервовий зрив, – поділилася Маша Єфросініна. – На той час фонд «Твоя опора» давав неймовірні показники зі збору благодійних коштів, я стала послом ООН… Але ні в який список мене не включили, і я дико через це переживала. Переживала наскільки, що мій чоловік не витримав і, серйозно струснувши мене за плечі, сказав: «Дай мені відповідь на одне питання. Чому ти все це робиш? Невже лише заради рейтингів і нагород?» Я все повторювала: «Ні! Звичайно, ні! Але все одно прикро!» Він знову запитав мене, чому я займаюся всім цим. На емоціях я крикнула: «Я роблю це, тому не можу не робити!» Той вечір врізався в мою пам’ять, тому що саме тоді я усвідомила, що для мене насправді важливо, і я викинула з голови будь-якого роду рейтинги. І як же було приємно, коли чоловік підійшов до мене і повідомив: «Машаню, подивися, ти потрапила в рейтинг найвпливовіших людей України. Оце круто!» Новина мене порадувала. Але вдвічі приємніше було усвідомлювати, що повідомив її чоловік, який колись не дав мені піти хибним шляхом марнославства та снобізму, і вчасно нагадав, для чого взагалі я займаюся благодійністю.

Минулий рік став для Маші Єфросініної неймовірно плідним у плані суспільної і благодійної діяльності. Через пандемію коронавірусу фонд «Твоя опора», в якому телеведуча обіймає посаду голови Опікунської ради, змінив вектор і цілі своєї роботи. Це було ризиковане рішення, але команда гідно впоралася з новими завданнями.

– У 2020 році у фонду «Твоя опора» був дуже непростий період. Ми вперше звернули з нашого головного напрямку – допомоги дітям-сиротам і дітям із патологіями. Було прийнято рішення зосередитися на актуальному – пандемії коронавірусу, – розповіла Маша Єфросініна. –Я пам’ятаю, як навесні 2020 року, в перші дні жорсткого локдауну ми з Лєрою Татарчук, засновницею фонду, довго обговорювали цю ідею. Ми розуміли, що наша робота із закупівлі обладнання для лікарень налагоджена чудово: нас знають, нам довіряють, у нас є люди, які завжди готові допомогти. І ми вирішили пустити основну частину сил на збір коштів для потреб, що з’явилися у результаті пандемії. Нам вдалося зібрали більше 70 000 000 гривень на закупівлю життєво важливого медичного обладнання, яке було встановлене в десятках лікарень по всій Україні. Паралельно тривала активна робота в нашому основному напрямку – допомоги дитячим будинкам, ключовим інститутам, які лікують діток із патологіями… Загалом за 2020 рік ми зібрали 79 000 000 гривен. І виконали всі наші зобов’язання.

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Паралельно з роботою у «Твоїй опорі», наприкінці 2020 року Маша Єфросініна заснувала громадську організацію «Фонд Маша». І він уже показує неймовірні результати роботи. Так, у лютому спільно з Інститутом когнітивного моделювання (ІКТ) і Товариством Червоного Хреста України Маша Єфросініна заснувала всеукраїнську просвітницьку кампанію «Мені здається» по боротьбі з домашнім насильством. А буквально днями було запущено спеціальний онлайн-сервіс для допомоги постраждалим, куди можна було звернутися за підтримкою і консультацією психолога.

– На нашій платформі «Мені здається» постраждалі, які розповідають свої історії, часто запитують, куди можна звернутися саме за психологічною допомогою, – зазначила телеведуча та благодійниця. – Вони хочуть хоча б із однією людиною поділитися своїм болем неанонімно. І це дуже добре, адже впоратися без допомоги фахівця у такому випадку вкрай складно. Раніше ми рекомендували їм знайти психолога на платформі «Розкажи мені». Тепер ми спростили цю процедуру, створивши сторінку, присвячену виключно проблемі домашнього насильства. Там зібрані контакти структур, де можна отримати допомогу, а також близько 30 психологів, що спеціалізуються саме на цій проблемі.

За словами Маші Єфросініної, у її громадської організації великі цілі та плани на майбутнє. Її головним вектором діяльності буде попередження і боротьба з домашнім насильством, а також допомога постраждалим – як психологічна, так і матеріальна.

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