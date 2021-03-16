Маша Єфросиніна вперше розповіла про складні пологи: «Мою дитину врятували»

На зйомках «Экзамена на откровенность» з відомим блогером Софією Стужук, ведуча проекту Маша Єфросиніна зізналася, що і перші, і другі її пологи могли закінчитися трагедією, якби не чудо і не злагоджена робота лікарів

Блогер-мільйонник Софія Стужук народжувала свою молодшу дочку Олівію вдома в надувному басейні під наглядом чоловіка і доули. Її історія облетіла інтернет і зібрала тисячі коментарів: хтось підтримує ідею домашніх пологів, хтось впевнений, що блогер свідомо піддала ризику здоров’я новонародженої дівчинки.

Ще одна потуга, і у нього може зламатися шия

Маша Єфросиніна на «Экзамене» зазначила, що часто під час родового процесу щось може піти не так, й поділилася своєю історією. Ведуча розповіла, що і народження старшої дочки Нани, і молодшого сина Сашка супроводжувалися певними «сюрпризами»:

– У мене було двоє пологів, і все було чудово з самого початку! Я себе спокійно почувала себе: 10 пальців знаменитих – хто народжував, зрозуміють! (повне розкриття шийки матки, яке визначає готовність жінки до переходу до другої стадії пологів – потугів і народження дитини, – прим.ред.). І обидва рази мої малюки витворяли чудеса… Обидва рази я виходила з пологів з неймовірною вдячністю, що все так вирішилося круто! І я розумію, що обидва рази була загроза саме під час родового процесу, коли ти тужишся, коли дитина вже йде.

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Ведуча розповіла, що під час пологів Саші їй довелося робити екстрений кесарів розтин:

– Сашенька, моя молодший, взагалі не вставив голівку, – згадує Маша Єфросиніна. – Це означає, що ще одна потуга, і у нього може зламатися шия. Тому мені між потугами зробили операцію кесарів розтин. Не можу сказати, що це був найприємніший момент у моєму житті. Швидше, один з найстрашніших! Проте, я живу з думкою, що мою дитину врятували.

Повну версію інтерв’ю Маші Єфросиніної та Софії Стужук дивіться у випуску «Экзамена на откровенность».

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