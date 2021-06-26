Нарешті це сталося! В українському прокаті – довгоочікувана прем’єра фільму «Тілоохоронець дружини кілера» з Раяном Рейнольдсом, Семюелом Л. Джексоном і Сальмою Гаєк у головних ролях. Продовження нестримної комедії обіцяє ще більше екшну, гумору та неповторної акторської гри: офіційний трейлер «Тілоохоронець дружини кілера» – прямий тому доказ

У продовженні комедійного бойовика кілер міжнародного рівня (Семюел Л. Джексон) і його професійний тілоохоронець (Раян Рейнольдс) нарешті потоваришують і… вирушать у відпустку! Однак спокійне життя може їм лише снитися. Коли дружина найманого вбивці (Сальма Гаєк) опиниться у смертельній небезпеці, нашим героям доведеться забути про відпочинок та зосередитися на порятунку красуні.

«Тілоохоронець дружини кілера»: офіційний трейлер фільму

В рамках прем’єри фільму «Тілоохоронець дружини кілера» в Україні Новий канал разом із дистриб’ютором Kinomania підготував ексклюзивне інтерв’ю з Раяном Рейнольдсом, виконавцем однієї з головних ролей. Голлівудський актор розповів про роботу з Семюелом Л. Джексоном і Сальмою Гаєк, розкрив закадрові подробиці проекту та поділився смішними історіями зі зйомок.

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– У фільмі «Тілоохоронець дружини кілера» ваш герой Майкл Брайс вирушає у відпустку. Чому для продовження обрали саме таку історію?

– Нам здавалося, що буде цікаво показати цього героя у відпустці, де він намагатиметься забути про роботу тілоохоронцем і жорстокість, яку вона передбачає. Зі зброї у нього з собою – тільки перцевий балончик. Але, як-то кажуть, потреба – це матір винаходу. І тепер, потрапляючи у різні небезпечні ситуації, нам потрібно було думати креативно, чим можна замінити зброю. Ця задачка була цікавою – і для фільммейкерів, і для акторів. Мені дуже сподобалось працювати над продовженням комедії!

– Як вам працювалося на одному майданчику з Семюелом Л. Джексоном і Сальмою Гаєк? Чи сумуєте ви за колегами зараз, коли зйомки позаду?

– Я просто обожнюю акторів, з якими знімаюся у цьому фільмі. Ми з Семом, як водорості під водою – колишемось синхронно під впливом однієї хвилі. А Сальма нас підсилює, робить ще кращими. Це просто неймовірно! Актори часто говорять, що сумують за колегами по знімальному майданчику. Але я не знаю, чи завжди їхні слова щирі. У моєму ж випадку – це абсолютна правда. Зніматися із цими акторами – неймовірно крутий досвід.

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– У другій частині Сальма Гаєк стала центральною героїнею. Як ви ставитеся до того, що ваш із Семюелом Л. Джексоном «золотий дует» перетворився на тріо?

– В картині «Тілоохоронець кілера» у Сальми було мало сцен, але вона дуже сподобалася глядачам. Зробити її центральною героїнею було логічним рішенням, адже для успіху будь-якого проекту важливо слухати та чути свою аудиторію. До того ж, Сальма чудово показала себе в першій частині, зігравши чарівну Соню Кінкейд, і її історія повинна була отримати продовження. Чесно кажучи, ми особливо не обговорювали це питання: було очевидно, що вона має стати хедлайнером у новому фільмі.

– Ваша з Семюелом Л. Джексоном участь у фільмі – один із головних секретів його успіху. Як гадаєте, за що глядачі так обожнюють ваш екранний дует?

– Сем Джексон – не просто легенда кіно. Він – неймовірно «щедрий» актор, і між нами є унікальна та особлива хімія. Її неможливо зімітувати, вона або є, або ні. І це дуже особливе відчуття. З такими людьми завжди знаєш, коли тиснути на газ, а коли – на гальма. І усе це – без слів. А до того ж Сем – неймовірний в імпровізації. І для мене це завжди круто, бо я сам обожнюю імпровізувати. Тож працювати з ним неймовірно. Та і взагалі я дуже люблю Сема.

Раян Рейнольдс у трейлері фільму «Персонаж»

– Існує думка, що продовження будь-якого, навіть найуспішнішого, фільму приречені на провал. Чи згодні ви з цим?

– Часто сиквели провалюються, бо «паразитують» на тому, що було класного в попередньому фільмі. У нашому ж випадку ми лишили настрій стрічки, але додали багато нових фішок і шалених елементів. До того ж, наш режисер Патрик Г’юз – справжній геній, він уміє зробити класний результат з простого сюжету. І чудово відчуває настрій фільму. Це дуже важливо: у тебе може бути сценарій і певні плани, але треба часом зупинятися і прислухатися до моменту, щоб знайти краще рішення.

– Оскільки «Тілоохоронець дружини кілера» – не просто бойовик, а ще й комедія, на знімальному майданчику навряд-чи було нудно. Чи траплялися з вами якісь казуси?

– Половину зйомок ми з Сальмою були мокрими до нитки, бо весь час пірнали то в океан, то в річку під час нашої європейської кінопригоди. Були і зіпсовані дублі, і падіння, і синьці… Але це все – частина роботи. І це весело!

«Тілоохоронець дружини кілера»: кадри зі зйомок фільму

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