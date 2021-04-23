Тіна Кароль випустила live-кліп на пісню «Красиво»
Пісня стала офіційним третім синглом однойменного альбому
– Пісня «Красиво» особлива, і кліп на неї міг бути тільки таким – це live-performance, живе виконання з моїм бендом. Я скучила за концертами, за тим, як пісня оживає в моменті. Це не просто студійний запис, live performance – це звук мого серця, – розповідає про свою нову роботу Тіна Кароль.
Live-кліп «Красиво» – це частина нової сольної програми Тіни Кароль, прем’єра якої відбудеться 25 квітня.
У ролі режисера виступив Максим Делієргієв, який зізнався, що зняти такий концерт було понад складним завданням:
– Живі інструменти, живий вокал, весь перформанс повинен цікаво звучати і круто виглядати з першого і єдиного дубля.
Над образом Тіни Кароль працювали fashion-директор Vogue Hong Kong Анна Зюрова і стиліст співачки Ольга Ревуцька.
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